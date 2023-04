Parma-Palermo 2-1 LE PAGELLE | Gloria Coulibaly, disastro Valenti

Squadra in casa

Squadra in casa Parma

Ecco le pagelle di Parma-Palemo 2-1.

Buffon 6 - Non ha granché da fare, deve arrendersi a Soleri che di prima intenzione gira in porta dopo la sua uscita non proprio impeccabile. Sicuro su tiro di Masciangelo alla fine.

Delprato 6 - Gara attenta, senza spunti e senza sbavature.

Valenti 5 - Oltre al danno, l'errore in disimpegno che apre le porte a Soleri, la beffa: nel tentativo di fermare l'attaccante si fa male, rimane a terra lasciando all'avversario lo spazio libero per calciare a botta sicura.

44' - Osorio 6 - Entra a freddo e si piazza vicino a Cobbaut. Pomeriggio tranquillo, il Palermo non punge.

Cobbaut 6 - Al rientro da titolare dopo l'ultima apparizione dell'anno scorso a Crotone, deve stare dietro a Tutino che ha voglia di fare. Lo limita come può.

82' Balogh sv. Partecipa alla resistenza.

Ansaldi 5,5 - Poco o niente da quella parte: da uno come lui ci si aspetta di più.

46' Coulibaly 6,5 - Si fa trovare pronto sulla respinta così così di Pigliacelli. Tap-in facile a due passi dalla porta, poi gestisce supportato da Zanimacchia.

Bernabé 6,5 - Gara di personalità: a destra, in mezzo, a sinistra. Fa cose buone abbinando la quantità alla solita qualità.

82' Hainaut sv - Fa in tempo a prendersi qualche applauso per impegno e corsa.

Estevez 6,5 - Fosforo puro per il centrocampo del Parma: dà sicurezza a Juric, forza a Bernabé che si sente più libero di andare. E registra i movimenti del reparto.

Juric 6 - Ritrovato, torna titolare dopo due panchine che evidentemente l'hanno motivato. Sostanza a grappoli, non è gara da convenevoli e lui si cala subito nel clima partita.

Zanimacchia 6,5 - Assist a parte, tanta sostanza. Non brilla ma lavora bene per la squadra interpretando con dedizione e impegno le due fasi.

Vazquez 5,5 - Trova pochi spazi, ma è comunque il punto di riferimento per i compagni. Dal suo sinistro nasce il gol del 2-1 del Parma. Prima, da punta, era rimasto imbottigliato tra le maglie rosanero. Meglio in supporto a Inglese.

Benedyczak 6 - Decisivo in area quando, su cross di Zanimacchia, insacca di prima intenzione sbloccando la partita.

62' Inglese 6 - Lavora qualche pallone e dà aria alla manovra. Partecipa alla lotta ma di conclusioni verso la porta pochissime o nulle.

Pecchia 6 - Azzecca la scelta di affidarsi a Benek, poi indovina Coulibaly e oggi si porta a casa la vittoria. Se il Palermo non graffia è anche merito suo: ingabbia Corini e si porta a casa una vittoria meritata.