Parma-Palermo LE ULTIME | Pecchia si aggrappa a Vazquez

Sembrerà strano anche a Fabio Pecchia poter disporre di tutta questa insolita abbondanza, almeno nell'elenco dei convocati. L’unico forfait per la partita con il Palermo è quello di Zagaritis, che in settimana ha riscontrato un problema muscolare. Rientrano anche Lautaro Valenti e Valentin Mihaila tra i giocatori disponibili: il romeno, in particolare, manca da inizio febbraio. Due mesi di fermo a causa dell’infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire durante la partita con il Genoa. Valentin dovrebbe essere pronto per questo ultimo scorcio di stagione in cui né lui e né il Parma possono permettersi di sbagliare.

L’obiettivo, visto che la promozione diretta è sfumata, resta ora quello di fare felice il presidente Krause regalandogli un posto tra le grandi. Il presidente è atteso in città per la partita più sentita della stagione. La sfida ‘in famiglia’ con il Palermo però dirà molto anche su quello che il Parma sarà da qui alla fine. Sarebbe di fondamentale importanza ottenere una serie di vittorie per partire avvantaggiato ai playoff, obiettivo a oggi fuori portata. Alla vigilia della sfida con i rosanero i crociati sono esclusi solo per un punto. Ma c'è ancora tempo per rimediare. A partire da oggi al Tardini dove si disputerà una partita 'vibrante' per dirla alla Pecchia. Davanti a Buffon, dovrebbero tornare Valenti e Ansaldi sulla catena di sinistra. Rispetto a Como gli argentini potranno garantire più esperienza e maggiore tasso tecnico. Resta da capire come è tornato Osorio dagli impegni con la Nazionale. Uno tra lui, Balogh e Cobbaut si giocano una maglia da titolare. Circati è squalificato. A proteggere la difesa ci saranno Bernabé ed Estevez, con Vazquez che potrebbe fare un passo indietro rispetto al solito per lasciare spazio a una punta di ruolo come Benedyczak stretto tra Zanimacchia e Man. Se quest’ultimo dovesse partire dalla panchina, spazio a Vazquez falso nuove con Zanimacchia e Benek. Per una partita da non sbagliare.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Juric; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia.

PALERMO (