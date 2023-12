Parma-Palermo LE ULTIME | Pecchia tenta la fuga con Partipilo e Man

Per stacccare il Venezia e volare al primo posto in solitaria, il Parma deve battere il Palermo nella partitissima del Tardini. Operazione complicata, quella che attende i ragazzi di Fabio Pecchia, reduci dallo sforzo (purtroppo senza risultato) di metà settimana a Firenze. Dalla sfida di Coppa Italia persa ai rigori, l'allenatore crociato ha raccolto tante buone indicazioni, ma dopo mercoledì sera deve risolvere anche molte incognite. Diverse verranno sciolte oggi, alle 16:15 in uno stadio che si annuncia bollente e che comincia a respirare l'aria della grandissima occasione, soprattutto per come è finita tra Cremonese e Venezia ieri allo Zini. Si vedrà nel corso dei novanta minuti se la gara del Franchi peserà su testa e gambe di Delprato e compagni, attesi da un Palermo in piena crisi che non vuole certo sprofondare e userà denti e unghia per tentare una risalita complessa, a questo punto della stagione. Tra i crociati rientrerà Estevez a centrocampo, con uno tra Hernani e Bernabé al fianco. Lo spagnolo, che a Firenze ha incantato tutti, può essere eventualmente una pedina da sfruttare anche più avanti nello scacchiere di Pecchia. Molto dipenderà da come si metterà la partita. Sull'esterno è atteso l'impiego di Partipilo, potrebbe fargli posto uno tra Benedyczak e Man. Davanti il dubbio da sciogliere è tra Colak e Bonny.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Man; Bonny. All: Pecchia

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All: Corini