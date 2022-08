Perugia-Parma 0-0 | Man ci prova da fuori, Bernabé si divora il vantaggio

Il Parma di Pecchia cerca la prima vittoria in campionato. Il pareggio contro il Bari all'esordio è andato stretto ai crociati che, dopo un primo tempo molto positivo, un po' per stanchezza, un po' per il ritorno del Bari, non sono riusciti a portare a casa i tre punti. La missione contro il Perugia non è semplice, quella vecchia volpe di Castori sa come si affrontano squadre forti come quella di Pecchia che conferma la formazione del debutto, lasciando ancora Juric in panchina e affidandosi a Estevez che deve farsi perdonare la leggerezza costata il rigore del pareggio contro i pugliesi.

Dietro a Inglese ancora i tre trequartisti. In porta Chichizola, ex della gara. A Perugia, l'argentino ha lasciato un ottimo ricordo, i suoi ex compagni lo conoscono benissimo ed è per questo che intorno al minuto dieci lo vanno a pressare durante un'azione di rimessa che per poco poteva costare cara. La reattività del portiere argentino è stata determinante. Come determinante sembra essere Man, partito a mille con il primo gol stagionale in apertura (come un anno fa) e ancora con il mancino caldo. Peccato che quello di Bernabé non sia come quello del compagno. Al 20' lo spagnolo mastica l'assist di Vazquez e spara su Gori.

IL TABELLINO

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Angella, Curado; Casasola, Kouan, Vulic, Luperini, Dell'Orco; Olivieri, Melchiorri. All: Castori.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabè; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All: Pecchia.