Parma-Perugia 2-0 LE PAGELLE | Benek ok, Vazquez: che gol!

Ecco le pagelle di Parma-Perugia 2-0.

Chichizola 6 - Una mezza dormita pronti via su cross di Di Serio, poi un'uscita senza senso al quarto d'ora. Qualche malinteso con Osorio, ma tutto sommato se la cava anche perché gli avversari non sono 'caldi'.

Delprato 6,5 - Soffre inizialmente la vivacità di Olivieri, forse poco aiutato da Benek. Poi si sintonizza sulle frequenze giuste e fa il suo dovere. Salva con un'ottima diagonale su Kouan, si immola su Melchiorri quando il centravanti del Perugia ha tentato di riaprire la partita. Decisivo.

Osorio 6 - Controlla senza soffrire particolarmente nel primo tempo. In un'occasione rischia di combinarla grossa con Chichizola su una palla che attraversa tutta l'area di rigore del Parma.

Circati 6 - Aggressivo, attento su Di Serio. Prova spesso l'anticipo giocando una buona gara. Non partiva da titolare da Parma-Frosinone dell'1 ottobre, promosso.

70' Balogh 6 - Serra i ranghi e chiude quando c'è da chiudere.

Valenti 6,5 - Gran palla dalla trequarti sulla testa di Benek per l'1-0. Funziona di più quando c'è da supportare l'azione offensiva e lontano dalla sua area. Si fa anticipare da Di Serio su cross di Lisi e rischia la beffa sullo 0-0. Per il resto buona tenuta.

Juric 6 - Muscoli e corsa per il croato. Rattoppa, chiude e dà una mano anche davanti sui palloni alti. Gara da combattente.

Estevez 6 - Aiuta il compagno a protezione della difesa. Sporca una buona quantità di palloni. Il pallone non passa spesso dalla mediana, ma lui c'è e rincorre tutti.

Benedyczak 6,5 - Con un terzo tempo fantastico il polacco insacca il cross di Valenti alle spalle di Gori per l'1-0. Pecchia può essere contento per come si è mosso, considerando che è una prima punta e non un esterno.

71' Coulibaly 6 - Comincia a destra, poi chiude a sinistra dove fa valere la sua freschezza e con uno slalom in bello stile chiama Gori alla respinta.

Vazquez 7 - Torna nel suo ruolo dietro la punta. Parte lento, come sempre maltrattato dagli avversari. Non è un Parma che ha il tempo di argomentare i suoi perché, c'è da badare al sodo. E lui lo fa, mettendo sotto all'incrocio dei pali un pallone respinto dalla difesa del Perugia. Un gol fantastico che vale il prezzo del biglietto. Sostanza e qualità.

85' Bernabé sv

Ansaldi 6 - Funziona l'intesa con Valenti. Ha meno di un'ora nelle gambe, ma fino a quando sta in campo garantisce corsa e affidabilità. D'accordo, qualche ripartenza avrebbe potuto gestirla meglio ma era reduce da due mesi di stop.

55' Camara 6 - Entra bene, come spesso succede. Dà vivacità alla manovra, garantisce freschezza e affidabilità. Quando le squadre si allungano lui è più vivo e rattoppa qualche falla.

Inglese 6 - La palla giusta per chiudere la gara ce l'ha nel secondo tempo. Impatta bene un traversone da sinistra ma la palla scivola fuori. Prima ha aiutato la squadra con la solita generosità, ha protetto palla e ha provato a far salire i compagni. Per il gol un'altra volta. E' bello vederlo in campo e lottare.

85' Charpentier sv.

Pecchia 6 - Abbassa il baricentro della squadra, concede campo al Perugia cercando di infilarlo con la batteria dei suoi giovani. Valenti terzino gli dà garanzie, più pratico lascia da parte il fioretto e dissotterra la spada che serve per lottare in questo campionato.