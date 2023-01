Parma-Perugia LE ULTIME | Dubbio Pecchia: Inglese o Charpentier davanti

Dopo la batosta di Bari e il duro comunicato diffuso dalla tifoseria organizzata del Parma, per Fabio Pecchia e i suoi ricostruire il rapporto (magari aiutandosi con una vittoria) diventa una responsabilità. Lo ha detto l'allenatore crociato in conferenza stampa, nella quale ha annunciato anche l'assenza di Valentin Mihaila. Il romeno è fuori per infortunio, al suo posto Pecchia potrebbe schierare uno tra Sohm e Camara. Ma andiamo con ordine: in porta è certo il forfait di Buffon.

Toccherà a Chichizola, come all'andata. Pecchia ritrova anche il pacchetto difensivo che, a detta dell'allenatore, non ha mai pensato di cambiare perché numericamente non ha avuto problemi. Delprato, Osorio, Valenti e Oosterwolde, sempre al centro di voci di mercato. L'olandese, che a Bari aveva fatto l'esterno alto, torna al suo ruolo originario di terzino. A centrocampo torna Estevez dopo la squalifica, ma si contende una maglia da titolare con Juric per un posto al fianco di Bernabé. L'attacco, ancora orfano di esterni di ruolo, ritrova Inglese e Charpentier. Entrambi gli attaccanti si sono allenati bene in questa settimana, lo ha fatto capire Pecchia in conferenza. Con loro torna a disposizione anche Franco Vazquez, in panchina a Bari per affaticamento. El Mudo può tornare a fare il dieci vero, alle spalle della punta. Ai suoi lati agiranno Benedyczak e uno tra Sohm e Camara.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé; Camara, Vazquez, Benedyczak; Inglese. All: Pecchia

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi; Luperini; Di Serio, Olivieri. All: Castori