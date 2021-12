Parma-Perugia LE ULTIME | Idea Rispoli subito, Tutino-Inglese davanti

Dal nostro inviato

PARMA - Beppe Iachini ha un’idea: quella di buttare nella mischia, dal primo minuto, l’ultimo arrivato. Andrea Rispoli è pronto, “ci sono 10 posti over occupati su 18 - spiega l’allenatore in conferenza stampa - ne puoi mettere altri 8 con gli svincolati ma non i fuori rosa perché sotto contratto, lo dice il regolamento”.

Molto passerà dal mercato, inevitabile. Ma prima di arrivarci, il Parma è chiamato a vincere per sterzare dando un segnale a un campionato che lo sta risucchiando. Più vicino alla zona play out che non a quella play off, la squadra di Iachini ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Contro il Perugia ci sarà ancora spazio per Tutino e Inglese davanti, con Man e Benedyczak che spingono forte.

Detto di Rispoli, da valutare, resta possibile l’ipotesi di una difesa a tre, con Osorio, Danilo e Cobbaut. Scelte obbligate per Iachini, che non ha ancora a disposizione Mihaila. L’altro romeno, Man, partirà dalla panchina, lasciando campo alla coppia Tutino-Inglese. Alle loro spalle agirà Vazquez, chiamato a dare una risposta importante dopo le diverse partite anonime disputate in maglia Parma.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Schiattarella, Vazquez, Delprato; Tutino, Inglese. All: Iachini

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Falzerano, Kouan, Burrai, Segre, Lisi; Matos, De Luca. All: Alvini