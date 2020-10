Parma-Pescara 2-0 | Doppietta Karamoh

Dal nostro inviato

PARMA - Il Parma aspetta il Pescara. Alle 18 al Tardini Fabio Liverani si gioca il primo obiettivo stagionale: il passaggio del turno contro una squadra che attraversa un periodo di crisi importante. Ultima in classifica nel campionato di Serie B, ha raccolto un punto in cinque partite, collezionando quattro sconfitte consecutive, segnando due soli gol e subendone undici. Una situazione complicata, che può rappresentare per il Parma un vantaggio. Probabilmente giocherà chi fino a qui ha avuto poco spazio, chi frenato da qualche infortunio, chi dal coronavirus.

Rientrano Lautaro Valenti, Dezi e Scozzarella, sarà l’occasione per vedere all’opera Cyprien e Sohm dal primo minuto, Balogh in difesa e Nicolussi Caviglia dietro le punte che se la giocherà con Jacopo Dezi. C’è in palio il passaggio del turno e l’eventuale sfida con la vincente tra Cosenza e Monopoli. Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro lo Spezia, nell’ultima gara di campionato, Liverani deve certificare i progressi che fino a qui la sua squadra non ha mostrato. La situazione legata ai contagi ha impedito al tecnico romano di mettersi all’opera con continuità, il test contro il Pescara è una possibilità in più per permettere a qualche giocatore (vedi Cyprien e Sohm) di incamerare minuti in vista del tuor de force che aspetta i crociati in campionato.

In porta, Gigi Sepe osserverà probabilmente un turno di riposo. Toccherà a Colombi. In difesa, con Iacoponi che probabilmente traslocherà sulla destra, ci sarà spazio per Balogh dal primo minuto, con Gagliolo e Ricci, convocato e disponibile. A centrocampo ci sarà spazio per i nuovi acquisti Cyprien e Sohm, con Hernani che potrebbe essere chiamato a riscattare una brutta partita, quella con lo Spezia. L’esperimento trequartista continua: non ci sarà Kucka, ma uno tra Nicolussi-Caviglia e Dezi (tornato dal Covid), a sostegno delle punte, Adorante e Karamoh.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Ricci; Hernani, Cyprien, Sohm; Nicolussi-Caviglia; Adorante, Karamoh. All: Liverani

PESCARA (3-4-3): Alastra; Guth, Scognamiglio, Bocchetti; Balzano, Busellato, Valdifiori, Nzita; Capone, Belloni, Galano. All: Oddo.