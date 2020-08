Parma, piace Borja Valero: nel discorso con Raiola anche Calafiori

Il Parma ci prova per Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, che si è messo in luce con Conte nell'ultimo periodo, piace a Marcello Carli che - secondo Sky Sport - lo avrebbe indicato come possibile rinforzo per Liverani. Nel colloquio di oggi con Mino Raiola si è parlato anche di Calafiori, terzino del 2002 della Primavera della Roma, in orbita prima squadra.

