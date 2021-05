Martin Satriano piace al Parma. Il club di Krause, sotto la regia di Javier Ribalta, sta cercando di rivitalizzare il parco attaccanti, con il 2001 uruguaiano che sarebbe fuori dal progetto Inter. Secondo indiscrezioni, il Parma avrebbe messo gli occhi addosso al gioiello ex Nacional, che in patria paragonano a Ibra e che ha come idolo un certo Suarez. Non male come punto di partenza.