Parma-Pisa LE ULTIME | Fuori Estevez, dentro i 4 tenori

Niente cali di attenzione. L'ordine di Pecchia ai suoi è stato chiaro. Senza pensare a diffide o possibili squalifiche in vista del big match con il Como della prossima settimana, l'allenatore di Formia ha caricato i suoi anche in conferenza stampa. "Credo che sarà una bella partita con due squadre che vogliono essere protagoniste. Io voglio che tutti al Tardini, non solo la squadra, non solo il gruppo, ma tutto l’ambiente, respirino una leggerezza".

Ma la posta in palio è evidentemente pesante. Perché i tre punti con il Pisa diventano fondamentali nella corsa alla Serie A. Il buon momento del Parma coincide con l'ottimo momento dei suoi calciatori. Sulla strada della continuità però c'è Aquilani, reduce da quattro punti nelle ultime partite. Senza pensare al Como, servirà presentare la migliore formazione in barba alle diffide (Circati, Delprato, Di Chiara ed Estevez). Davanti a Chichizola, la solita difesa a quattro. Balogh e Circati dovrebbero giocare tra Delprato e Coulibaly.

Sohm potrebbe ritrovare una maglia da titolare in mezzo al campo, Colak è in lotta con Bonny per un posto davanti.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Sohm, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Colak. All: Pecchia

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Tourè, Marin, Veloso, Esteves; Torregrossa, Bonfanti. All: Aquilani