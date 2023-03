Parma-Pisa 0-1 LE PAGELLE | Bernabé ci prova fino alla fine, Zanimacchia spento

Le pagelle di Parma-Pisa 0-1.

Chichizola 6,5 - Passa un tempo, il primo, a guardare una partita molto tattica. Qualche intervento di ordinaria amministrazione, vedi prese aeree, ma niente di che. La ripresa comincia presto: grande intervento in uscita su Moreo a salvare il risultato. Sul gol di Tourè incolpevole.

Delprato 6 - Attento sempre, rinuncia ad accompagnare l'azione e preferisce guardarsi le spalle. Prezioso in diagonale su tentativo di Sibilli. Il suo apporto non manca mai.

Osorio 5 - Il Pisa non punge nel primo tempo, un paio di volte gli tocca pulire l'area e in un'altra trema quando si fida troppo dei suoi mezzi prima di farsi beffare dal rimpallo che per poco non favorisce Sibilli. In ritardo su Moreo a inizio secondo tempo, gli va bene perché Chichizola in uscita è bravo.

Valenti 5 - Ringhia su Sibilli, gioca spesso in anticipo e si spinge in avanti con piglio. Tocca la palla di Torregrossa nell'imbucata per Tourè in occasione del gol: non basta. Prima evita un contropiede pericoloso, con i suoi in proiezione iperoffensiva, poi dopo un'entratraccia su Tourè viene espulso a giochi fatti.

Ansaldi 6 - Non è spumeggiante come a Frosinone, comprensibile. Ma è attento e, a parte un pallone orizzontale giocato con approssimazione, sbaglia poco. Poche anche le occasioni per i cross, ma la difesa con lui è più sicura.

46' Zagaritis 5,5 - Entra con buona gamba. Più deputato di Ansaldi alla fase offensiva, poteva forse gestire meglio qualche palla.

Juric 5 - Agisce da regista: Pecchia preferisce i suoi muscoli al dinamismo di Bernabé. Deve marcare Morutan, che fa girare le gambe a una velocità superiore rispetto alla sua, ma gioca con la testa e lo segue ovunque. Dà poco in fase di impostazione meglio quando deve tamponare ma sbaglia quando non segue il taglio di Tourè in occasione del gol. Peccato.

84' Charpentier sv.

Bernabé 6,5 - Mezzala di destra, lavora molti palloni e guida il pressing alzandosi sulla stessa linea di Vazquez. Una trottola: pressa, cuce e scuce e va al tiro più volte. Unico a creare un po' di superiorità numerica.

Sohm 5,5 - Pecchia ha bisogno dei suoi muscoli per tamponare l'uscita palla di un Pisa che in mezzo sembra essere più legnoso. Quando ha la palla tra i piedi non la gestisce come dovrebbe palesando qualche limite tecnico e annullando un paio di ripartenze.

75' Hainaut sv - Venti minuti anonimi.

Zanimacchia 5 - Lo sprint sembra essere quello dei giorni migliori ma non sempre ha lo spazio per sprigionarlo. Passa quasi tutta la gara a trovare la posizione giusta: sfiora il gol con un gran tiro.

80' Benedyczak sv.

Vazquez 5 - Nel primo tempo è poco coinvolto. I compagni non lo trovano con tracce pulite anche perché in mezzo c'è densità e il gioco sfocia sugli esterni. Più dentro nel secondo tempo, ma sembra aver accusato il grande exploit di Frosinone.

Man 5 - Non è al meglio, causa il trauma contusivo alla caviglia martoriata a Frosinone. Sciupa un contropiede alla mezzora incaponendosi nell'azione personale invece di servire Zanimacchia liberissimo a destra, poi gli si impiglia il tacco e non trova la deviazione su una buona palla di Bernabé.

75' Bonny sv - Ci prova con il fisico, ma non ha tempo per incidere.

Pecchia 5 - Forse si è fidato troppo di quelli che avevano preso d'assalto Frosinone, ma nel secondo tempo le forze sono venute meno ed è mancata anche la lucidità nei momenti chiave della partita. Poteva cambiare prima, facile dirlo con il senno di poi ma qualcuno dei suoi era apparso veramente senza forze. Gestione resa complicata dalle due squalifiche in mezzo al campo, dove la squadra aveva bisogno di rifiatare. Ma giocare senza un centravanti per 84' contro il Pisa è molto grave.