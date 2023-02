Vigilia contro il Pisa, Pecchia: "Non mi diverto a mettere giocatori fuori ruolo"

Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria di Frosinone che il calendario mette il Parma di fronte al Pisa. Nell'anticipo di martedì sera al Tardini, Pecchia e i suoi avranno un altro scontro diretto e, visto che con le grandi i crociati hanno sempre fatto bene, le sensazioni non possono che essere positive. Bisogna cavalcare l'onda, dimenticando in fretta quello che è stato. "La squadra sta bene - spiega Pecchia in conferenza - ha recuperato bene in questi giorni ed è proiettata sulla partita di domani. Frosinone è un lontanissimo ricordo". E a chi gli fa notare che contro le squadre di blasone il gruppo si esalta e dà il meglio, Pecchia risponde così: "Il Parma è stato bello in tante altre occasioni, con squadre diverse. Il risultato spesso inganna, ma la squadra è stata presente con l'Ascoli in una partita che abbiamo perso. Non mi diverto a mettere di certo i giocatori fuori ruolo. Quando è successo l'ho fatto per esigenze. Ad esempio domani mancherà Estevez, per squalifica. Bernabé può fare quel ruolo, di certo non ci giocherà un attaccante". Nessun sassolino via dalle scarpe, solo una precisazione doverosa per il tecnico che, sollecitato sul tema arbitri, risponde così: "A fine gara l'avevo detto che qualcosa non era stata gestita benissimo. L'espulsione di Camara? Tutto è opinabile, qualcuno dice che sia stato Camara a indurre l'arbitro a estrarre il rosso. Si poteva gestire la partita diversamente, per esempio distribuendo i gialli in modo più equo. Cotali abbraccia Vazquez nel primo tempo: fallo per me sanzionabile con il cartellino. Lui è un giocatore che protegge la palla in maniera impressionante e quando subisce fallo bisogna che si fischi".

Chiuso il caso, la squadra è proiettata sul prossimo incontro. Non esiste altro nella testa di Pecchia: "Domani sera è la partita, altri discorsi non mi interessanto. Bisogna affrontarla come sappiamo fare e farlo davvero con la stessa personalità di mantenere intatta la nostra idea di gioco. Quello che sarà dopo non ci deve interessare. Recuperiamo Benedyczak che si sta allenando con noi. Cobaut sta dando continuità nel lavoro, procede bene e sono contento. La sua è una gestione molto oculata. Per Mhaila è una questione di tempo, viviamo alla giornata. Siamo in costruzione, quando si parla di costruzione poi bisogna che ci diamo del tempo perché non ci sono solo le fondamenta ma tutto il palazzo. Affrontiamo una squadra in salute che nel mercato di gennaio ha inserito calciatori di una certa esperienza, ha una continuità di lavoro importante. Amano giocare a calcio, in mezzo hanno qualità e davanti sono molto tecnici. Una squadra che resta corta e sa attaccare. La formazione? Qualcuno è uscito con qualche colpo, bisogna valutare bene. Abbiamo ancora un altro allenamento, la rifinitura chiarirà ulteriormente la situazione. Non è questione di turnover, domani va in campo il Parma. C'è un gruppo che ha voglia di fare. L'importante è la squadra".