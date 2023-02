Parma-Pisa LE ULTIME | Chichizola dal 1', c'è anche Man

Con un solo risultato a disposizione, il Parma di Fabio Pecchia affronta il Pisa nell?anticipo di stasera al Tardini. Vincere per cercare di trovare stabilit tra le prime otto, provando a imbeccare la strada della continuità e dare un senso diverso a questa coda di campionato ancora piena di partite. È questo il piano di Fabio Pecchia che, per l?occasione, ritrova il polacco Adrian Benedyczak. L'attaccante è guarito dai postumi influenzali ed è tornato a disposizione. Seppur parzialmente, il tecnico può contare su Dennis Man, uscito dopo un?ora a Frosinone perché toccato duro alla caviglia. Venerdì sera allo Stirpe il Parma ha condotto una partita dispendiosa, che ha fruttato parecchio in termini di risultato. Chiudere in 9 e vincere la partita ha dato una carica straordinaria alla squadra, ma ha anche prodotto un dispendio di energia importante, tanto che non è da escludere un turnover.

In difesa è in forse Ansaldi: Valenti potrebbe giocare al suo posto e permettere a uno tra Circati e Balogh di stare al fianco di Osorio. In mezzo al campo le squalifiche di Camara ed Estevez aprono la strada a Bernabé davanti alla difesa, con Juric e Sohm in mediana. Con Man a mezzo servizio, Pecchia potrebbe dover adattare un giocatore in un ruolo non suo: uno tra Benedyczak e Bonny potrebbe scivolare sull'esterno, ma molto dipenderà dalle condizioni del romeno.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Juric, Bernabé, Sohm; Zanimacchia, Vazquez, Man. All: Pecchia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Gargiulo; Morutan; Tramon, Moreo. All: D'Angelo.