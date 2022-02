Parma-Pordenone 3-1 | La super rimonta dei crociati: 3 gol in 20 minuti

“Guardare ai diffidati, ne abbiamo un po’ in diverse zone di campo, mi aiuterà a scegliere la formazione. Valuterò di volta in volta, mi darebbe un po’ fastidio rinunciare ad esempio a due giocatori dello stesso reparto per una partita”. Per Iachini comincia un bel periodo e - come sempre accade in queste occasioni - la partita più importante resta la prima, quella con il Pordenone. Durante un ciclo di gare ravvicinate serve essere più razionali possibili per dare alla squadra quella freschezza giusta e quell’atletismo misto ad agonismo che servono per andare a vincere.

La sorte del Parma si decide in questo mese: il margine per rientrare c’è, ma serve sbagliare il meno possibile. “E riaccendere quella scintilla che era scoccata ad Alessandria e che - vuoi per la pausa lunga, vuoi per la situazione che vive il Parma - si è un po’ spenta”. Per farla breve, a Beppe servirebbe un risultato positivo, una vittoria davanti ai suoi tifosi e al Presidente Kyle Krause, atteso a Parma per assistere alla gara con il Pordenone. Dopo la partita, l’americano si fermerà fino al mese di marzo, per stare vicino alla squadra in un momento altamente delicato e seguire eventualmente le fasi di avvicinamento che portano all’ammodernamento del nuovo Stadio Tardini.

Ma c’è prima il campo: come dicevamo all’inizio, cominciano a pesare sulle scelte di formazione diversi fattori. Anche la questione cartellini comincerà a essere decisiva nelle scelte, perché martedì ci sarà la gara con la Cremonese, Iachini vorrà avere a disposizione i migliori anche per l’appuntamento con i grigiorossi. Su Delprato, pende il pericolo giallo. Il difensore è in diffida, per non rischiare potrebbe giocare Osorio contro il Pordenone.

Stesso problema a centrocampo: a rischio squalifica ce ne sono tre. Schiattarella, Vazquez e Juric. Brunetta è rientrato, va in ballottaggio con l’ex Benevento, da dosare per questo tour de force. Perdere Vazquez invece sarebbe più problematico, dato che Iachini non avrà a disposizione neanche Cassata a causa di una micro frattura al piede.

Davanti molto dipenderà dalle condizioni di Simy e Pandev. I due non possono essere ancora al 100%, potrebbe esserci una chance per Tutino dal 1’ o Benedyczak, ma la sensazione è che le scelte di Iachini possano premiare il primo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabè, Vazquez, Man; Simy, Bonny. All: Iachini.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Bassoli, Perri; Zammarini, Torrasi, Lovisa; Cambiaghi; Butic, Di Serio. All: Tedino.