Parma-Pro Sesto 1-0 | Inglese su rigore

Per la terza amichevole stagionale, contro la Pro Sesto, avversario di una categoria inferiore rispetto all'Empoli (fa la Serie C), Liverani si affida alla coppia di giganti composta da Cornelius e Inglese. Kurtic gli gravita intorno, nella zona di trequarti, alternandosi con Hernani, mentre la mediana è ben abbottonata con Grassi e Brugman. Dopoun quarto d'ora è vantaggio crociato, con Inglese che trasforma il rigore guadagnato da Cornelius. Al netto della forza dell'avversario, il Parma mostra trame interessanti e il calcio di Liverani comincia un po' a intravvedersi. Il trequartista dà aria al gioco, porta imprevedibilità e viene sostenuto dai muscoli della mediana. Meglio Siligardi di Hernani, è il suo ruolo, più in confidenza con i tempi e capace di vedere meglio il corridoio in verticale. Uno due tocchi, tutti tranne Gervinho che gode di una libertà tecnico-tattica maggiore, essendo anarchico per natura. Il supporto sugli esterni è sempre puntuale, il baricentro della squadra di Liverani si alza notevolmente e nel giro di 4' i crociati segnano due gol: Darmian e Dezi, al termine di una grande azione manovrata inventata da Hernani, conclusa dal centrocampista servito a rimorchio da Pezzella. Segna anche Gervinho, che serve il poker con un movimento dei suoi. Segna anche Simonetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PARMA (4-3-1-2): Sepe, Darmian, Dermaku (46' Balogh), Bruno Alves (60' Lucarelli), Ricci (46' Pezzella); Brugman (46'Dezi), Grassi (46' Siligardi), Hernani (60' Mallamo); Kurtic (60' Kurtic), Cornelius (60' Simonetti), Inglese (46' Gervinho). All. Liverani.

A disposizione: , Alastra, , Ankrah, Radu, Laurini, Kosznovszky, Artistico.