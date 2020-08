Parma, proposto Dani Alves

Il nuovo corso del Parma potrebbe partire da un giocatore con il curriculum europeo: quello di Dani Alves, ex Juventus e Barcellona, con a referto be 43 trofei ufficiali. L'elenco del 37enne è vastissimo. Le tre Champions League con il Barcellona e i successi con il Siviglia, le vittorie con il Brasile, attualmente gioca nel San Paolo con un contratto in scadenza nel 2022, sono solamente l'apice di una carriera costellata di trionfi. Già in Italia, con la maglia della Juventus, Dani Alves potrebbe essere l'acquisto che farebbe partire il Parma con il botto. La società - che è entrata nella politica di voler svecchiare la rosa - starebbe prendendo in considerazione la pista che porterebbe al brasiliano, senza però forzature di nessun genere.

