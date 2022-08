Parma, quanta passione: centinaia di tifosi sullo stradone per 'accompagnare la squadra del cuore'

L'attesa è stata da finale di Champions League, come il clima che si è respirato a Parma un'ora e mezza prima della partita con il Cosenza. Centinaia di tifosi gialloblù hanno aderito all'iniziativa di Boys e Centro di Coordinamento che nei giorni scorsi hanno invitato tutta la tifoseria a presentarsi sullo 'stradone' per aspettare l'arrivo della squadra e accompagnarla al Tardini. E la risposta è stata straordinaria: Buffon e soci sono scesi dal pullman di fronte all'ingresso monumentale del Tardini per proseguire a piedi lungo un 'corridoio' di tifosi che si è aperto al passaggio dei calciatori e dello staff. Cori, sciarpe e bandiere e un pieno d'entusiasmo. Sembrava la finale di Champions League.