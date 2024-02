Parma, quante soluzioni: e il calcio di Pecchia coinvolge tutti

Tra un salto e un altro in mezzo al campo, Fabio Pecchia ha scritto un altro capitolo nella storia dove lui e il Parma sono protagonisti. Con l'avvocato di Formia in panchina, la squadra è rimasta senza sconfitta 18 volte di fila al Tardini. Nessuno come lui che: si è messo in tasca la striscia di imbattibilità più lunga, se si contano anche i PalyOff, nel campionato di Serie B. Eguagliato un collega che ha fatto la storia da queste parti. In campionato, le partite casalinghe al Tardini dove il Parma non ha perso, sono 17. Preso Roberto D'Aversa che, a maggio 2018 ha festeggiato sul campo dello Spezia il ritorno in Serie A. Il Parma poliglotta di Don Fabio, con un ritmo impressionante superiore a 2 punti a partita, potrebbe addirittura anticipare i tempi. Ma nello spogliatoio crociato, per adesso, niente tabelle. Non è tempo di mettersi lì e contare, solo di continuare a lavorare, fare più punti possibili attraverso un calcio pulito che coinvolga tutti nello sviluppo. E porta al gol diversi interpreti. Quello di Camara, oltre che a essere il gol più tardivo di sempre in Serie B, è il 41esimo per il Parma che ha il migliore attacco e ha scritto sul tabellino il nome di 13 marcatori diversi. Un altro segnale inequivocabile di come il calcio di Pecchia coinvolga veramente tutti. Il tecnico ha una rosa molto ampia, può scegliere in base ai diversi interpreti quale soluzione adottare durante la gara: se partire forte azzannando l'avversario attraverso la ricerca della profondità dopo riaggressione e riconquista, oppure aspettare e infilarlo in contropiede. Il capolavoro tattico con cui ha tenuto sotto scacco il Venezia, nel primo tempo più bello della gestione Pecchia, per stessa ammissione del tecnico a fine partita, testimonia quanto sia piena di soluzioni questa squadra, che ha già conquistato otto punti dopo il 90'. Messaggi chiari che, tra un salto e un altro, stanno portando il Parma di Pecchia sempre più in alto.