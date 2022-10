Parma, quanti guai: lesione di alto grado per Camara, nuovo stop anche per Bernabé

Il Parma si è ritrovato al Centro Sportivo di Collecchio dopo la vittoria contro il Frosinone per preparare la trasferta di Pisa. E' stata l'occasione per fare il punto sugli infortunati, dato che la gara intensa contro i ciociari ha lasciato qualche strascico. Inizialmente sembrava non essere nulla di problematico, ma dagli esami strumentali è emerso che Drissa Camara ha riportato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico. Si teme un lungo stop per lui. Un nuovo problema frena il ritorno in campo di Adrian Bernabé, che aveva dato forfait un attimo prima del fischio di inizio. "Pensavamo fosse più avanti - ha spiegato Pecchia in conferenza -" ma per lo spagnolo si è delineato un quadro infiammatorio muscolare soggetto a una costante valutazione nelle prossime ore. Anche Tutino, che ha riportato un lieve risentimento ai flessori della coscia sinistra, è da valutare con attenzione. La buona notizia è data dal fatto che Vasileios Zagaritis è risultato negativo al tampone effettuato in data odierna e da mercoledì si allenerà regolarmente con il gruppo squadra. Elias Cobbaut ha cominciato invece il suo percorso di recupero personalizzato nel centro sportivo di Collecchio.