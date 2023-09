Parma, quanto costano Cyprien e Inglese: 2 milioni in Primavera

I fantasmi di Collecchio non hanno volto. Non compaiono neanche sul sito del club, non hanno slot nelle distinte. Ci sono le sagome di tutti, alla voce ‘Team’ sul canale ufficiale del Parma tranne quelle di Wylan Cyprien e Roberto Inglese, l’ultimo ponte tra il vecchio corso e il nuovo che la società sta provando a demolire. I due si allenano sul campo della Primavera, dall'altra parte del Mutti Training Center, senza nessun contatto con la Prima Squadra mentre si continua a lavorare per trovare una sistemazione dopo un mercato in cui né il centrocampista né l’attaccante hanno trovato l'occasione per salutare la truppa. Troppo timidi i tentativi di interesse manifestati per Cyprien che non si sono mai tradotti in possibilità concrete. Il suo score è iper negativo. Via da Parma, dove era arrivato quindici giorni dopo il presidente Krause, Cyprien ha collezionato pochissimi sorrisi: Nantes e Sion, un paio di infortuni importanti che hanno alimentato i rimpianti per quella che poteva essere un’altra carriera. Il suo contratto con il Parma scade il 30 giugno del 2025. Per ingannare il tempo si allena con i ragazzi della Primavera assieme al suo compagno Roberto Inglese.

Per il bomber pochissime offerte: eppure all'inizio dello scorso campionato occupava un ruolo primario nelle rotazioni di Pecchia che l'ha scaricato a metà aprile senza fagli mai vedere il campo nelle ultime otto, inclusi i PlayOff. L'inizio splendido che aveva illuso tutti, con quattro gol nelle prime sei partite, è stato cancellato dal solito andamento lento che ha caratterizzato le ultime annate di uno dei calciatori più forti degli ultimi periodi a Parma. Un percorso minato da incertezze e infortuni. Il suo agente Samuele Sopranzi ha trascorso un’estate intera nel tentativo di trovare un accordo per risolvere il contratto che lega il suo assistito al club di Krause fino al giugno dell’anno prossimo. Si discute, come spesso in questi casi, dell’aspetto economico. Questione spinosa, visto che l’ingaggio del giocatore pesa sulle casse del club come quello di un top player. Il punto è che per lui, che avrebbe bisogno di cambiare aria per rilanciarsi, sono arrivate poche manifestazioni di interesse, chi aveva intenzione di affondare è stato frenato dall’ingaggio pesante. Se si sommano la cifre che spettano a Cyprien e a Inglese, infatti, ci si avvicina ai due milioni di euro. Numeri importanti che il Parma non è più disposto a spendere per giocatori che non rientrano nel progetto. La società, di comune accordo con Pecchia, li ha messi entrambi sul mercato anche se trovare una via di uscita si sta rivelando più complicato di quanto si pensasse all’inizio della storia.

A proposito di conti: tra le venti squadre di Serie B, il Parma è la seconda società con il saldo al passivo più alto (la prima è il Palermo con 10,60 milioni): secondo i dati raccolti da www.transfermarkt.it, in questa finestra ha speso 5,90 milioni di euro senza incassarne nessuno ed è seconda per valore della rosa. I giocatori di Pecchia valgono 47,53 milioni di euro e si piazzano dietro a quelli dello Spezia (48,75), appena retrocessi dalla Serie A. Intanto da ambienti vicini alla società, pare che gli uomini mercato del Parma non abbiano chiuso definitivamente la porta al mercato degli svincolati (tecnicamente ci sarebbe il tempo fino a dicembre), se ci fosse la possibilità. Magari per regalare a Pecchia il centrocampista che ha chiesto pubblicamente dopo il derby con la Reggiana cancellando anche quel pizzico di malcontento che l’allenatore non si è impegnato a nascondere nel post derby.