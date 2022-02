Parma, quanto mi costi: 3,6 milioni a punto

E’ arrivato dall’Iowa, Kyle Krause e ha fatto in tempo a gustarsi la vittoria rotonda contro il Pordenone prima di vedere i suoi rispondere sì agli input di Beppe Iachini ma cadere mestamente sul campo di Cremona, dove gli avversari si sono imposti con un 3-1 che - a guardare i numeri - è parso eccessivo. Una punizione severa per i crociati, che preparano la sfida contro la Ternana dell’ex Lucarelli consapevoli di dover sbagliare, da oggi in poi, il meno possibile. Tra un incontro e l’altro a Collecchio, il presidente ha mostrato vicinanza alla squadra come sempre, dispensando il suo buonumore e la sua positività che è sempre andata oltre il risultato. Qualche parola alla squadra, colloqui con i suoi professionisti e avanti con il suo progetto nel quale centrale è la figura dello Stadio Tardini. Con un occhio chiaramente ai conti. La solidità del Gruppo Krause non si discute: verrebbe da dire che - nonostante i pessimi risultati sportivi raccolti nella sua gestione - il presidente ha rimesso ancora mano al portafogli per una sessione invernale che ha portato a Collecchio Simy e Pandev, tra gli altri. Due pezzi da novanta da aggiungere a un puzzle che tuttavia resta incompleto. Lo dice la classifica, lo dicono i cambi di rotta e i proclami di inizio stagione. L’impegno di KK è di quelli a lungo termine, come spesso ha ricordato l’americano nelle varie uscite pubbliche, ma il conto è già salato.

Da settembre 2020, tramite Krause Group (gruppo internazionale con un fatturato consolidato da oltre 2,5 miliardi), nelle casse del Parma sono stati riversati 174,5 milioni di euro come finanziamenti per il club, di cui 83,2 milioni già convertiti in capitale e il resto che, essendo a titolo infruttifero, può essere comunque già considerato come patrimonio. I dati riportati da Calcio&Finanza parlano di una forza economica che non ha eguali, anche tra tante società di Serie A. Ma a questa forza economica non sempre sono corrisposti i risultati sportivi. Il bottino di Krause è magrissimo. In due anni, sono 61 fino a qui le gare con KK al timone del club. Solo 9 sono le gioie (3 in Serie A), più della metà (31) sono sconfitte. Mentre i pareggi ammontano a 21. Se ai 20 punti (con ultimo posto) dell’anno scorso si sommano i 28 di quest’anno, si capisce come ogni punto (43 in totale) a Krause sia costato 3,6 milioni di euro. Un po’ troppo anche per un imprenditore che ha un patrimonio solido come il suo. Questione di scelte sbagliate o di situazione male interpretate, è scritto nei numeri. Che possono non possono essere smentiti. La classifica, quella sì, si fa ancora in tempo a correggerla. A patto che non si aspetti troppo.