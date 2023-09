Verso lo scontro con la Reggiana, Fabio Pecchia: "Occhi solo sul derby, triplichiamo l'intensità"

Le dichiarazioni dell’allenatore crociato Fabio Pecchia, durante la conferenza di presentazione del match contro la Reggiana, rilasciate nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio.

PRONTI PER IL DERBY

“La partita di Pisa ha dato belle indicazioni, la voglia di affrontare la partita, la voglia di stare insieme e soffrire. La voglia di ricercare la vittoria sul finale. Sono passati 4 giorni e abbiamo ancora 24 ore per recuperare. C’è stato il tempo fisiologico per riprendere le energie, credo che sabato tutti i miei avranno le energie per affrontare questa partita. Tutti devono essere pronti, non ci saranno né titolari né riserve. Ma ci sarà solo un gruppo compatto che deve vincere più partite possibili. Giochiamocela insieme perché è una partita da emozioni per quello che c’è intorno, da brividi. Tanto bello da farlo insieme. Poi però dobbiamo fare una cosa: concentrarci sul campo, dobbiamo saper fare le cose, perché è una squadra che ha palleggio, ha qualità. Dobbiamo essere in grado di contrastarli, trovare le soluzioni per attaccare una squadra che si difende molto bene e creare la superiorità. Scinderei: il panorama è bello, fantastico e di emozioni, però lo sguardo deve essere rivolto a quello che succede sul campo”.

GLI AVVERSARI E L’INFORTUNIO A VIDO

“Vido? Mi dispiace, è un giocatore che ho allenato e gli faccio un in bocca al lupo. E’ una squadra che ha cambiato tanti giocatori, ma ha un’idea chiara di gioco. Ha un impianto e una filosofia di gioco, per questo dovremo fare le nostre cose con grande attenzione. L’allenatore gli ha dato un’impronta chiara, è una squadra che vuole giocare ed è molto propositiva. Però è una squadra che ha voglia e idea“.

LE SCELTE PER SABATO

“Colak e Bonny? Tutti devono stare nelle migliori condizioni, hanno due caratteristiche diverse. E’ importante alla fine della gara arrivare all’obiettivo. Si parte in un modo, si arriva in un altro. Ma siamo sempre una squadra, con la stessa identità, senza snaturarsi. E anche di fronte a una partita così bella ed entusiasmante, dobbiamo rimanere tali. La nostra identità e la nostra filosofia. Quello che succederà sul campo sarà molto simile a tante altre partite, quello che è intorno è evidente che è qualcosa di speciale. Il messaggio di giocare il derby arriva ai ragazzi da tanto tempo: è una partita da affrontare con la giusta leggerezza ma con intensità triplicata. Bernabé? Ha ripreso la condizione ed è un vantaggio per tutti. Dipende dal tipo di gara, dagli incastri con gli altri giocatori: può giocare davanti ala difesa, lo ha fatto tante volte anche in un centrocampo a 3. Se abbiamo bisogno di attaccare l’area può fare la mezz’ala e giocare dietro la punta“.

IL MERCATO E L’OBIETTIVO

“Le emozioni come a Pisa è quando si condivide qualcosa, c’è stata una partecipazione di tutto quello che c’era intorno, anche del sottoscritto. Vogliamo creare emozioni, farlo e condividerlo con tutta la città e i nostri tifosi. Il campionato dirà a maggio cosa saremo stati in grado di fare e continuare a ragionare in questo modo“