Parma-Reggina 0-0 | Canotto ci prova, attento Corvi

Vigilia movimentata in casa Parma. Pecchia deve fare i conti con l'infortunio di Dennis Man, out per un problema alla coscia destra. Il romeno non è stato convocato per la partita con la Reggina e va ad aggiungersi alla lunga lista di indisponibili che vede assenti parecchi calciatori fondamentali per il gioco di Pecchia. La squalifica di Juric a centrocampo impone a Pecchia una scelta tra Sohm e Ansaldi. Lo svizzero parte dietro nelle gerarchie del tecnico di Formia, che pare intenzionato a dare una chance dal 1' ad Ansaldi "jolly straordinario", così come l'ha definito l'allenatore in conferenza stampa.

L'argentino ha giocato in quella posizione anche contro il Pisa, per una mezz'ora, e ha convinto il tecnico che intanto ha portato Bouayi-Kiala. Sono in tutto 4 i centrocampisti convocati, così come 4 sono i portieri. C'è anche Chichizola, che già aveva stretto i denti per giocare contro il Pisa. L'argentino non è al meglio e resta in dubbio fino alla fine, ma Corvi è già pronto per lo storico debutto a casa sua. Sarebbe una favola targata Parma, di quelle belle da leggere e in quelle da apporci un lieto fine da tre punti.

Discorsi romantici che non trovano spazio nelle logiche feroci di un calcio che corre sempre più forte, rischiando di lasciare indietro chi non è pronto. Pecchia non vuole che succeda, pertanto studia le formule per fare male alla Reggina. Inglese, con il grilletto inceppato da due partite, sarà supportato da Vazquez, a caccia ancora del primo gol e da Tutino, con uno tra Benek e Coulibaly sulla linea del tridente. Occhio ad Hainaut, anche lui in rampa di lancio, che gode della stima del tecnico. Che batte forte sul tema dell'atteggiamento, a prescindere da moduli e formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Hainaut; Benedyczak, Vazquez, Coulibaly; Inglese. All: Pecchia

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi