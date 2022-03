Parma-Reggina 1-0 | Brunetta su sponda di Simy

Squadra in casa

Squadra in casa Parma

Dal nostro inviato

PARMA - Una squadra intera fuori uso, Vazquez stanco e Simy non al meglio. Bernabé alla settima da titolare: Iachini spera ancora di poter accorciare la classifica, resta positivo, ma obiettivamente è un momentaccio per il Parma per quanto riguarda gli infortuni. Sono ancora troppi gli stop fisici che stanno condizionando la rincorsa del Parma verso l'obiettivo minimo della stagione. Agganciare il treno playoff è ancora nei programmi di Beppe che tiene tutti sulla corda.

Torna Rispoli tra i titolari. Delprato serve per blindare la retroguardia e vince il ballottaggio con Circati. A sinistra Man, convincente anche nell'ultima uscita. Davanti bisogna vedere quanti minuti ha nelle gambe Simy, che partirà titolare dietro Vazquez e Brunetta nel ruolo di mezzala.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-1-1): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Brunetta, Man; Vazquez; Simy. All: Iachini

REGGINA (3-5-2): Turati; Franco, Armione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Menez, Montalto. All: Stellone