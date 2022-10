Ooste-Valenti, che vittoria: Pecchia incarta Inzaghi e il Parma vola

Un pomeriggio perfetto: il Parma rifila due gol alla capolista Reggina, mantiene la porta inviolata e si prende tre punti d'oro sul cammino che dovrebbe riportare questa squadra in Serie A. Segnano due degli uomini più discussi della passata stagione: Oosterwolde e Valenti coronano con gol una prestazione super, una bella rivincita per loro e per la società che ha avuto il merito di difenderli prima dalle critiche e di farli crescere. Pecchia, con diverse assenze, ha incartato Filippo Inzaghi, lo ha messo lì all'angolo e gli ha servito lo scherzo perfetto in un Tardini che ribolliva di passione in una giornata che Edoardo Corvi ricorderà a lungo. L'esordio senza subire gol e la festa a fine partita con la curva: emozioni che servono per la crescita di tutto l'ambiente, che ritrova felicità e positività.

Le assenze portano Pecchia ad abbassare Franco Vazquez, nell’insolita posizione di mediano accanto a Estevez. El Mudo nel vivo del gioco c’è sempre anche se agisce qualche metro più indietro alla sua zolla e deve guardarsi le spalle. Ha meno tempo per pensare, Majer e l’ex Hernani vanno subito a braccarlo. Il gioco in una prima fase tende a svilupparsi sugli esterni però, con Hainaut e Coulibaly larghi in un 4-4-2 che porta Inglese e Benedyczak sulla stessa linea.

A difesa di Corvi, attento su Fabbian al 14’, Osorio e Lautaro. Prima di trovare un assetto più fisso, Pecchia prova a mescolare le poche carte di qualità che ha sul tavolo, portando un po’ più indietro Benek che va a fare l’esterno e facendo scivolare Hainaut sull’esterno di desta con conseguente passaggio a sinistra di Coulibaly. Il primo tempo è nel complesso poca cosa, un po’ di più ci ha provato la Reggina che con Canotto nei minuti di recupero ha avuto l’opportunità di rompere l’equilibrio ma gli è rimasto il colpo in canna, con Corvi che si è fatto trovare pronto.

Pecchia guida i suoi come se avesse un joystick, uno per uno coordina i movimenti in fase di pressing invitando i suoi alle uscite giuste. Lascia nello spogliatoio Coulibaly e inserisce Bonny per appesantire l’attacco. E al 51’ il Parma pesca il jolly con una corsa forsennata di Oosterwolde che ruba palla nella sua area e scappa verso Colombi. Non lo prende nessuno, dopo 80 metri palla al piede con il sinistro infila Colombi e va ad esultare sotto lo spicchio riservato alla tifoseria amaranto. Il Parma è al comando delle operazioni grazie al suo olandese volante, caldo nella corsa e freddo nel tiro. Un bel vedere oggi Oosterwolde, che per l’occasione si è travestito da Theo Hernandez. Pecchia equilibra il suo Parma, fuori lo spento Benek e Hainaut, dentro Ansaldi e Zagaritis. La partita vive una fase di stallo, gli attacchi della Reggina non pungono, Osorio e Valenti tengono e Corvi non rischia. Pecchia richiama Inglese per Tutino e i Parma trova il secondo gol, questa volta da uno schema su punizione. Il tocco luminoso di Vazquez libera Tutino che svirgola la palla e la rende giocabile per Valenti. L’argentino insacca e bacia la maglia, mettendo in ghiaccio la gara.