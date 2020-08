Riparte il Parma: test e tamponi per Iacoponi e compagni

Parte oggi la nuova stagione del Parma. In attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore - si aspetta che Fabio Liverani risolva il contratto con il Lecce e firmi un biennale con i crociati per guidare il nuovo corso - il centro sportivo di Collecchio ha aperto i battenti per riaccogliere i calciatori convocati per i test, previsti nelle giornate di lunedì e martedì. Bruno Alves e compagni svolgeranno esami funzionali, tamponi e i test individuali seguendo il protocollo sanitario vigente.

Una volta ottenuti i risultati, da mercoledì prenderanno il via gli allenamenti di gruppo che si svolgeranno nel Centro Sportivo di Collecchio in vista dell’inizio del campionato di Serie A.

