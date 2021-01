Parma-Samp 0-0 | Conti è pronto, Kucka nel tridente

L’infermeria resta piena, l’elenco degli indisponibili in difesa è lungo: da Bruno Alves a Lautaro Valenti, passando per Balogh e Osorio. Ci sarà ancora bisogno di stringere i denti, probabilmente, ma i rientri di Iacoponi e Gagliolo quasi a pieno regime dovrebbero puntellare maggiormente la retroguardia di Roberto D’Aversa, in occasione della partita con la Sampdoria. La squadra di Ranieri, in trasferta becca gol da più di un anno, 18 le partite fuori casa con almeno un gol subito. L’ultima partita lontano da Marass chiusa con la porta inviolata risale al 6 gennaio del 2020, lo 0-0 in casa del Milan che ha visto il ritorno di Ibra in Serie A.

Per evitare di invertire il trend, D’Aversa deve fare come al solito con quello che ha. Davanti c’è Cornelius, con Gervinho a sinistra e Kucka alto a destra, probabilmente. A meno che non si fidi di Sohm che con la Lazio in casa non era partito male, o di Karamoh, al rientro dopo lo stop di Bergamo. A centrocampo, l’allenatore ritrova Hernani, giocatore simbolo dell’era Liverani che torna utile anche al tecnico nato a Stoccarda, voglioso di festeggiare il bottino pieno dopo una sconfitta e un pari. I progressi si vedono, sul piano del gioco e della tenuta, il Parma è tornata a essere una squadra.

Certo, qualche vittoria in più aiuterebbe a tenere il morale alle stelle: c’è bisogno anche di ottimismo per irrompere in maniera decisa nella corsa salvezza. In attesa dei calciatori che dovrebbero arrivare dal mercato, D’Aversa si gode quello che ha e aspetta con la speranza di poter avere qualche faccia nuova da allenare. Soprattutto in difesa: dopo l’arrivo di Conti (che potrebbe partire titolare) e Zagaritis, il Parma sta per chiudere l’affare Fazio. Il recupero di Gagliolo permette al tecnico però di poter avere un dubbio, a sinistra. E uno – di conseguenza - in mezzo. Con Iacoponi a destra, potrebbe essere ancora il turno di Dierckx a completare il reparto, con Gagliolo che slitterebbe eventualmente a sinistra. Se invece Gagliolo dovesse essere scelto per formare la coppia di centrali con Iacoponi, a sinistra ci sarebbe Pezzella, autore dell’assist domenica scorsa al Mapei.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All: D’Aversa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Ramirez; Keita, Quagliarella. All: Ranieri.