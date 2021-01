Parma-Samp 0-2 LE PAGELLE | Male Hernani, Kucka ovunque

Lo slovacco è l'ultimo a mollare: Cornelius non punge

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Samp 0-2.

Sepe 6 – Incolpevole sui gol, i compagni non l’hanno aiutato a limitare i danni. Reattivo su Damsgaard.

Conti 6 – Si presenta bene, fisicamente e mentalmente. Galoppa e sta attento, fa il terzo di difesa quando imposta, viene aiutato da Grassi in situazioni di raddoppio.

Iacoponi 5 – Keita è un brutto cliente, lo sperimenta sulla sua pelle in occasione del gol del raddoppio della Samp.

Gagliolo 5,5 – In fase di impostazione non brilla, lotta comunque con ardore anche se cade come tutti.

Pezzella 6 – Si propone bene, accompagna, assiste Gervinho e arriva sul fondo a crossare tante volte.

dall’86’ Ricci sv.

Grassi 5,5 – Stavolta non brilla, anzi: aiuta Conti come può, ma a inizio secondo tempo non impatta il pallone a due metri dalla porta.

dal 65’ – Brugman 5,5 – Entra a giochi fatti. Dirige con sapienza, ma i buoi sono scappati dalla stalla.

Kurtic 5 – Comincia play, finisce mezz’ala, ma è un po’ appannato.

Hernani 5 – Perde il passo più volte, perde anche il pallone nell’azione che porta al gol Keita. Ha il fisico per fare la guerra, ma non vince mai le battaglie con i dirimpettai.

dal 46’ Karamoh 5 – 35’ di poco o nulla. Il tempo di farsi male.

dall’80’ Mihaila sv.

Kucka 6,5 – E’ quello che nel Parma sposta gli equilibri più di tutti. Corre, è ovunque: esterno d’attacco, trequartista, mezz’ala e play. Si inserisce e sfiora due volte il gol. Salvataggio di Colley sulla linea, traversa e gran parata di Audero.

Cornelius 5 – Sfortunato sulla carambola, anche poco reattivo, da li in po’ si spegne un po’. Riferimento per

Gervinho 5,5 – Colpisce il palo con la sua giocata a rientrare, poi mastica amaro per tutta la partita cercando di accendersi invano. Resta in campo fino alla fine, giustamente, è l’unico che potenzialmente può accendere la luce.

D’Aversa 6 – La squadra gioca, lui si dispera, lotta e corre con i suoi. Ma alla fine si arrende alla malasorte.