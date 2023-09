Parma-Empoli LE ULTIME | Sprint Mihaila, ballottaggio con Man

Parma-Sampdoria può già essere considerata una partita da Serie A. Almeno per la cornice di pubblico che offrirà: si va verso le 18.000 presenze in un Tardini che si colorerà a festa per lo storico gemellaggio che tiene unite le due tifoserie da anni. Sono più di 10.000 i biglietti venduti, 7.500 gli abbonati, esaurita anche la Curva Nord. La capienza massima è stata raggiunta nelle scorse ore. La partita ha già superato la presenza di pubblico del derby con la Reggiana e si preannuncia un colpo d'occhio straordinario. Le due società hanno condiviso il prezzo popolare di 10 euro nelle Curve con un accordo di reciprocità tra andata e ritorno. Prima del fischio di inizio, alcuni esponenti dei due gruppi ultras (Boys Parma 1977 e Ultras Tito) celebreranno in campo il gemellaggio con sventolio di bandiere. Sarà onorato così lo storico gemellaggio.

Se sugli spalti sarà festa, sul campo Fabio Pecchia vuole il clima da battaglia. L'allenatore del Parma sa che l'occasione per allungare è di quelle da non perdere. Consolidare la leadership è fondamentale, soprattutto dopo le frenate di Cremonese, Venezia e Modena. Il Palermo ha perso venerdì in casa con il Cosenza e questo può far riflettere tutto l'ambiente Parma: di gare facili, scontate, non ce n'è. E non può certo esserlo la super sfida contro la Samp. Pecchia manda in campo i migliori e pazienza se mercoledì c'è il Bari. Davanti a Chichizola potrebbe recuperare terreno Osorio, in coppia con Circati. A centrocampo Hernani potrebbe ritrovare una maglia da titolare, mentre davanti l'allenatore del Parma pensa al rilancio di ?olak dal 1', con Bonny che lo insidia. A sinistra gioca Mihaila, a destra Benek.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Benedyczak, Sohm, Mihaila; Bonny. All: Pecchia.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Yepes, Vieira; Pedrona, La Gumina, Borini. All: Pirlo.