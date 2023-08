Il Parma è già pronto: Hainaut piega il Sassuolo

La partita con il Sassuolo ha detto che il Parma sta bene: vietato illudersi dopo l'1-0 firmato Hainaut, ma il gioco c'è e la condizione pure. Valles ha lasciato conferme e indizi, risposte e anche diversi suggerimenti. Il buon lavoro fatto in ritiro è stato riproposto al Tardini dai ragazzi di Pecchia che sotto gli occhi di 4.200 tifosi hanno proposto un buonissimo calcio, a conferma appunto della crescita di cui il tecnico ha preso nota in altura. Tanti gli indizi su cui lavorare: da Coulibaly a Sohm, passando per Benek e Bonny e pure qualche sprazzo di Man, che funziona come da diverso tempo a questa parte a intermittenza. Soddisfacenti le risposte, nel complesso, offerte dalla squadra che ha palleggiato per larghi tratti della partita davanti a una squadra che proprio del palleggio fa la sua arma migliore: tocchi rapidi, nello stretto e verticalizzazioni improvvise con tagli a sorprendere la difesa del Sassuolo, presa alle spalle e incapace di leggere i movimenti dei guizzanti giocatori crociati. A turno, dietro la linea di Dionisi spuntano un po’ tutti. Peccato che manchi il killer instinct in un primo tempo condotto in modo quasi egregio. Ed è qui il suggerimento che il club, più che il tecnico, deve cogliere: basterà tanto per essere incisivi quando serve e concretizzare la straordinaria mole di gioco macinata dalla squadra di Pecchia? Se lo augura, l’avvocato di Formia: la squadra è bella da vedere. Leggera, dialoga quasi a memoria, attacca la profondità con gli attaccanti che non danno punti di riferimento e concede poco a Berardi e compagni, ma sotto porta non letale. Il calcio d’agosto si riserva, in genere, di dare giudizi, ma per ora il lavoro si vede eccome. Ed è questa l’unica cosa che conta.

Movimenti sincronizzati, in fase difensiva e offensiva, certificano la bontà del progetto. C’è un gioco e al 2 agosto è la notizia più importante. Alleggerisce di sicuro la questione dei gol mangiati: perché il Parma crea, arriva fluido dalle parti di Cragno ma poi non punge. Shom, Benek, Partipilo nel secondo tempo, non sono stati in grado di rompere l’equilibrio pur avendo a disposizione diverse situazioni nitide. Ci pensa Hainaut a sbloccare la partita. Palla raccolta al limite dell’area di rigore dopo un’azione di transizione del Parma, destro secco e gol. Al 68’ Pecchia applaude in maniera convinta. Il progetto Parma è quasi definito, andrà certamente completato al più presto con innesti mirati. Pecchia, che conosce il calcio, non certo si illuderà dopo la prova incoraggiante e con pochissime sbavature di oggi. Serve calma e pazienza per analizzare le mancanze: un esterno di sinistra, un centrocampista e un esterno d’attacco. Sono queste le richieste del tecnico che staserà dormirà più sereno dopo la bella prova. A fine partita entra Cobbaut per ?olak.