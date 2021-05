Parma-Sassuolo 0-0 | Sohm sciupa, Defrel lo imita

Dal nostro inviato

PARMA - Con tante assenze, scelte obbligate per il tecnico crociato: dubbio Gervinho-Brunetta. Avanti con la difesa a tre. Il Parma gioca per l'onore, e per conservare il record di imbattibilità custodito da Roberto D'Aversa che contro il Sassuolo non ha mai perso. Krause da qui in avanti vorrà vedere solo giovani, il più possibile. Il diktat del presidente americano, che con Javier Ribalta sta programmando il futuro, è chiaro: vuole capire chi l'anno prossimo potrà essere utile per ripartire.

E tra questi dovrebbero esserci Dierckx e Lautaro Valenti, Sohm e Busi. Una serie incredibile di forfait ha minato le certezze (poche, a dire la verità) di Roberto D'Aversa, che punta tutto sul 3-5-2 stile Roma. Contro la Lazio il Parma non ha demeritato, ma ha perso l'ennesima partita seppure mostrando cose ottime. Da lì, per quello che vale, bisogna ripartire. Davanti a Sepe, la retroguardia con tre centrali sarà protetta da Hernani, Kurtic e Sohm, con due esterni larghi.

Davanti toccherà a uno tra Cornelius e Pellè, con Brunetta e Gervinho che lottano per una maglia da titolare. C'è ancora la rifinitura di domenica mattina per decidere, l'ultimo allenamento sarà fondamentale per indirizzare le scelte di D'Aversa. Che si aggrappa all'orgoglio di chi vuole evitare di chiudere all'ultimo posto.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Kurtic, Sohm, Busi; Cornelius, Brunetta. All: D'Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All: De Zerbi