Parma scatenato: chiuso il colpo Mihaila e si spinge per Cyprien

Giorni frenetici in casa Parma: la coppia Carli-Lucarelli è a lavoro per rinforzare la squadra di Liverani impegnata domenica al Tardini nella sfida contro il Verona: il mercato tiene banco però, il club è alla ricerca di giovani profili da valorizzare e - bello stesso tempo - pronti ad avere un impatto immediato sulla squadra: dopo gli argentini Valenti e Brunetta, i crociati hanno chiuso anche per Valentin Mihaila, attaccante romeno di vent'anni, che può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Oltre al giocatore dell'Università Cracovia, pronto l'affondo decisivo anche per Cyprien del Nizza per chiudere in giornata.

