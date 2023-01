Parma, scatta l'operazione Inter: squadra già a Collecchio

Nel tardo pomeriggio di oggi, i calciatori del Parma si sono radunati al Centro Sportivo di Collecchio per cominciare la preparazione in vista del match di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter, valido per gli ottavi di finale e in programma martedì 10 gennaio alle ore 21:00. Oltre alla squadra, presente al completo, al raduno di quest’oggi c’erano il direttore sportivo Mauro Pederzoli, l’allenatore Fabio Pecchia e tutto lo staff tecnico, anche loro al completo.

Dopo una riunione e una cena al Centro Sportivo di Collecchio, per la squadra è già stato stilato il programma di lavoro: da mercoledì 4 gennaio prima seduta di allenamento sul campo 1, al mattino. I Crociati si alleneranno tutte le mattine fino alla partita con l’Inter. Dal giorno seguente il match di Coppa Italia e fino alla partita di campionato Serie Bkt con il Bari, gli allenamenti sono sempre previsti al mattino (salvo variazioni di orario per le esigenze imposte dallo staff tecnico).