Parma, senti Becali: "Prossima settimana la firma di Man"

Intervenendo telefonicamente all'ultima edizione del Fanatika Superliga show , l'agente Giovanni Becali ha rivelato che Dennis Man firmerà il suo nuovo contratto con il Parma la prossima settimana. "Dennis Man non ha ancora firmato il prolungamento con il Parma, ma lo farà. Per ora è presente, ha fatto le visite mediche, penso che firmerà la prossima settimana. È un accordo ormai consolidato. È un accordo come lo volevamo, c'è da risolvere qualche cavillo, ma penso che si farà da solo. Il problema è che la società vuole una cifra enorme per cederlo adesso. Ci hanno detto di portargli 14 milioni e possiamo andare dove vogliamo. Avrei potuto dire: 'Ok, restiamo qui, ci alleniamo e ci vediamo', ma non lo faccio. Il problema è che se avessimo un'offerta la squadra che lo vorrebbe non potrebbe pagare lo stipendio di Dennis", ha detto Becali a Fanatika Superliga.