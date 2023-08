Parma, si cercano offerte per Juric: il croato è in uscita

Il mercato del Parma ruota attorno alla ricerca del terzino sinistro. Per Fabio Pecchia rappresenta la priorità, malgrado il greco Zagaritis stia facendo bene la sua parte in questo precampionato ricco di soddisfazioni: “Vanno fatte altre cose - ha detto dopo la partita contro il Sassuolo l’allenatore -. Sicuramente ancora qualcosa manca. Sono contentissimo di Zagaritis e della sua crescita. Ma mi piace avere le doppie coppie e completare i reparti, quindi alcune cose vanno fatte. E chi verrà si inserirà rapidamente in questo gruppo”. Gli sforzi del club si concentreranno in questa direzione nelle prossime ore, per dotare il tecnico di una rosa all’altezza di aspettative e obiettivi designati e, nello stesso tempo, si pensa anche alle operazioni da allestire in uscita. Oltre ad Elias Cobbaut, che non rientra al momento nel progetto tecnico-tattico di Pecchia, c’è da sistemare anche la questione legata a Stanko Juric. Il croato ha capito di non essere più nei primi posti dell’indice di gradimento dell’allenatore, in queste settimane è scivolato dietro a tutti i centrocampisti della rosa e non viene considerato indispensabile nell’economia del gioco, ne delle rotazioni. Per questo il club lo avrebbe messo in uscita: si sta cercando infatti una sistemazione per il centrocampista croato che in questa stagione ha collezionato 34 presenze tra regular season, Coppa Italia (ha trovato un grandissimo gol contro l’Inter) e playoff ma senza brillare. Con l’arrivo di Hernani ha fatto dei passi indietro nelle gerarchie, tanto che adesso il club aspetta offerte. Per ora non ne sono arrivate, resta in piedi la suggestione di un ritorno all’Hajduk Spalato ma per adesso non c’è nulla di concreto.