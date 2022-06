Parma, si cercano terzini e Bigon è più lontano

Mentre il direttore sportivo Mauro Pederzoli è al lavoro assieme al suo nuovo braccio destro Massimiliano Notari per allestire al più presto la squadra da affidare a Fabio Pecchia, il presidente Kyle Krause continua a sondare il terreno per reperire una figura che sostituisca il dimissionario Javier Ribalta nel ruolo di Managing Director Sport. Un profilo di raccordo che possa registrare tutte le aree, compresa la squadra femminile tanto cara al presidente americano. In questo senso la pista che porterebbe a Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Bologna, sembrerebbe essersi raffreddata. In un paio di situazioni il dirigente e gli uomini di Krause hanno avuto modo di parlare ma senza trovare grosse intese sulla convergenza di strategie di club e proprietà che spesso non coincidono. E anche questo sarebbe uno dei motivi che renderebbe difficile la reperibilità di una figura che possa coordinare tutte le aree. Come piace a Krause. I contatti proseguono, la struttura verticistica a due teste, che mira a tenere separata l'area sportiva da quella più strettamente intesa come societaria, dovrebbe essere riproposta tra qualche settimana, quando verrà ufficializzato anche l'ingaggio di Luca Martines operativo da luglio - salvo sorprese sempre dietro l'angolo con KK -.

Per quanto riguarda il mercato, l'obiettivo a breve termine di Pederzoli è quello di dotare la squadra di un paio di terzini, uno a destra e uno a sinistra utili a completare il puzzle che Pecchia ha in testa. La Cremonese sta parlando con il Sassuolo per Sernicola, l'anno scorso protagonista nella scalata dei grigiorossi verso la Serie A. Il Parma ci aveva pensato, così come aveva pensato ad Adjapong, calciatore in uscita dal Sassuolo. Intanto davanti tiene banco la questione Inglese. Se l'attaccante darà garanzie dal punto di vista fisico, Pecchia punterà su di lui. Ha il gradimento dell'allenatore dal punto di vista tecnico, ma l'incognita più grande è rappresentata dalla sua tenuta, visto che negli ultimi anni ha giocato con il contagocce per via di numerosi acciacchi.