Parma, si lavora al nuovo ds: oggi incontro con Baccin

Tocca a Dario Baccin, ascoltare la proposta del Parma. Un colloquio conoscitivo tra il vice direttore sportivo dell’Inter e una proprietà che sta cercando di riempire il buco nell’aria tecnica, quello lasciato da Daniele Faggiano, vicinissimo alla firma con il Genoa. Dopo Marcello Carli, davanti a Pizzarotti e soci ci sarà Baccin, braccio destro di Ausilio che con Faggiano ha lavorato ai tempi di Palermo. Dopo la trasferta europea dell’Inter in Germania, Baccin è arrivato a Parma per parlare con i proprietari del club.

Quindi il summit per capire se il dirigente di Novara potrà soddisfare le richieste del club, a caccia di un uomo forte che possa dirigere l’aria tecnica. Assieme ad Alessandro Lucarelli, che avrà in questa rivoluzione un compito importante: introdurre il nuovo direttore sportivo, facendo da raccordo tra proprietà e dirigenza. Il suo peso specifico in società aumenterà, sarà coinvolto nelle trattative di mercato con un ruolo decisionale. La sua presenza nei summit testimonia testimonia la centralità di Lucarelli nel nuovo progetto tecnico di cui farà parte affiancando il nuovo ds.

Baccin per lasciare l’Inter vorrebbe garanzie. Essere coinvolto in un progetto in cui anche il giovane dirigente possa mostrare di che pasta è fatto. Dalla sua la proprietà avrebbe un dubbio legato all’esperienza: poca per via dell'età.