Parma, si riparte: vacanze finite per Pecchia e i suoi

Vacanze finite per il Parma che ripartirà dal Mutti Training Center di Collecchio per preparare la sua ventinovesima stagione in Serie A. Lunedì 1 e martedì 2 luglio la squadra sarà divisa a gruppi per sostenere le visite mediche e i test fisici: la prima parte si svolgerà al mattino al Poliambulatorio Gemini di Parma in entrambe le giornate, la seconda parte sarà al pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio per lavoro in palestra e campo. Le attività saranno gestite dallo staff medico, coordinato dal Dottor Giulio Pasta, e dall’Area Performance & Analytics, diretta da Mathieu Lacome. Il primo allenamento aperto ai tifosi sarà sabato 6 luglio: il Club ha deciso di posticipare la prima seduta aperta al pubblico (rispetto alla precedente comunicazione del 3 luglio) per dare modo a più persone di poter assistere alla seduta.

La squadra comincerà gli allenamenti mercoledì 3 luglio a Collecchio, senza Ange-Yoan Bonny, Alessandro Circati, Yordan Osorio, Dennis Man, Valentin Mihaila e Botond Balogh perché si riaggregheranno al gruppo in base agli impegni sostenuti con le rispettive Nazionali.