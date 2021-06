Parma, si va avanti su Buffon: il portiere è fortemente tentato

Il Parma e Gigi Buffon sono più vicini del previsto. La trattativa sta prendendo forma, non è più solo una suggestione ma una pista concreta da seguire con attenzione. Sarebbe arrivata, secondo indiscrezioni, anche l’offerta ufficiale del Parma: due anni di contratto, con un bonus in caso di promozione è un ingaggio che supera il milione di euro per convincere il portiere a tornare dove ha cominciato la sua epopea. Gigi è fortemente tentato, starebbe per accettare l’offerta e nel giro di pochi giorni avrà un incontro con Silvano Martina, il suo agente, per definire il futuro. Resta la Turchia sullo sfondo, ma la fiducia di Ribalta e Krause è molto alta. Sono attese novità.