Parma, speranza Gervinho: l'ivoriano vuole esserci con la Roma

Gervinho vuole esserci: contro la Roma, in quello che è stato il suo stadio, la freccia nera vorrebbe scendere in campo. In attesa del ritorno dei nazionali, Osorio e Kucka dovrebbero arrivare nelle prossime ore, Liverani ha potuto contare sul rientro in gruppo del suo attaccante che a questo punto prova a mettere benzina nel serbatoio, dopo gli impegni con la Costa D'Avorio con la quale ha trovato anche il gol. Prima di fermarsi per la seconda partita.

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione seguiti da giochi di posizione e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Gervinho ha lavorato con i compagni. Jasmin Kurtic è rientrato dagli impegni con la Nazionale slovena e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha svolto un recupero funzionale. Allenamento differenziato per Valentin Mihaila. Terapie per Lautaro Valenti.