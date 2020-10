Parma-Spezia LE ULTIME | Grassi a destra, Liverani ci pensa

Dal nostro inviato

PARMA - La buona notizia per Fabio Liverani è il recupero di Andreas Cornelius. La cattiva è che Laurini non farà parte della spedizione anti-Spezia. Un problema fisico dell’ultima ora lo ha fermato. Al suo posto - a fronte delle numerose indisponibilità - bisognerà escogitare la soluzione più adatta: plasmare un nuovo terzino, magari inserendo un centrocampista in attesa del rientro di Busi, o fare come faceva D'Aversa, affidandosi a Iacoponi dando possibilità a Balogh di giocare la sua prima in Serie A. Liverani pensa a Grassi, giocatore intelligente, di corsa e tecnica, affidabile in un momento in cui bisogna stringere i denti.

La difesa è il reparto più falcidiato: Laurini si aggiunge alla lunga lista di assenti, nella quale compaiono Lautaro Valenti, Osorio, Bruno Alves e Maxime Busi. A centrocampo il tecnico romano darà ancora fiducia a Gaston Brugman, play sostenuto da Hernani (spinto dall’entusiasmo del primo gol) e da Kurtic, che deve farsi perdonare la partitaccia a Udine.

E se Udine ha detto che il Parma ancora non ha assimilato le idee sulle quali si fonda il liveranesimo, lo Spezia deve quasi per forza portare in dote punti. Per muovere la classifica, per evitare di farsi risucchiare – mentalmente, soprattutto – per acquisire un po’ di fiducia nella marcia verso la salvezza. In un periodo in cui le scelte sono abbastanza obbligate e il tempo per fare prove non è tantissimo.

Torna Cornelius, soluzione che potrebbe permettere a Karamoh di riposare un attimo. Gervinho e il danese saranno aiutati da una mediana fisica e da Kucka, trequartista in cerca di consacrazione anche tra le linee.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All: Liverani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Deiola, Bartolomei, Mora; Verde, Nzola, Gyasi. All: Italiano