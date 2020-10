"I nostri crociati non saranno mai soli": i tifosi al fianco del Parma

Il Centro Coordinamento Parma Clubs e i Boys Parma 1977, hanno organizzato un singolare pre-partita d’amore per il Parma, prima della gara con lo Spezia, rivolto a tutti gli appassionati del club Crociato. “Ora tocca a noi!!!”, esclamano i rappresentanti del tifo organizzato che invitano tutti ad assiepare l’incrocio tra Via Farini e lo Stradone, Domenica 25 Ottobre 2020, alle ore 12.30 per aspettare l’arrivo della squadra del cuore per incitarla. “Nel periodo più difficile mai affrontato, dimostriamo che la lontananza non cambia la regola i nostri Crociati non saranno mai soli! E lo faremo colorando lo Stradone, con sciarpe e bandiere, mettendoci ai due lati, rispettando le distanze e tutti muniti di mascherina”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.