Parma sponsor cup: in campo con le Legends gialloblù

Allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, si è tenuto il consueto appuntamento con “Parma Sponsor Cup”, il torneo dedicato ai partner gialloblu che ogni anno, a fine campionato, si riuniscono, in una cornice di divertimento ed entusiasmo. Quattro le squadre partecipanti guidate da quattro allenatori d’eccezione, che hanno dato il loro nome alle diverse formazioni: le Legends Parma Calcio con Sandro Melli, Luigi Apolloni, Ze Maria e Marco Osio.

Al termine delle due semifinali, che hanno visto la squadra Osio sconfiggere Ze Maria 1-0 e la formazione Apolloni imporsi 2-1 su Melli, la finalissima, decisa ai rigori, ha visto la squadra guidata da Marco Osio aggiudicarsi l’edizione 2024 della Parma Sponsor Cup. Terzo posto per la formazione di Ze Maria, che ha sconfitto per 2-0 quella guidata da Sandro Melli. La giornata si è conclusa nella Tardini Lounge per un terzo tempo che ha unito partecipanti e rappresentanti del Club.

“Siamo molto contenti di questo evento che ormai è consuetudine per i nostri Partner e Sponsor. Vedere un numero così alto di persone che si divertono e creano interazioni tra di loro, dopo un anno ricco di soddisfazioni sia sportive che relazionali, è davvero bello. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere attivamente anche quattro Legends del Parma Calcio quali Luigi Apolloni, Sandro Melli, Marco Osio e Ze Maria, che hanno aggiunto senza dubbio qualità ed emozionalità alla nostra Sponsor Cup. Ci attende, adesso, una nuova stagione da programmare e da vivere attivamente insieme ai nostri Partner” ha concluso Mattia Incannella, Sales Director del Parma Calcio.