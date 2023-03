Parma-Südtirol LE ULTIME | Charpentier per sostituire Vazquez

Il Parma vuole cavalcare l'onda e tornare a riassaporare il gusto delle due vittorie consecutive che mancano da mesi. Per iscriversi con forza al campionato che comincerà dopo l'ultima giornata e puntare dritto alla Serie A tramite i playoff, obiettivo minimo di una stagione che sta trovando un senso nella coda. Di fronte ci sarà un avversario tosto, che Pecchia ha descritto in conferenza stampa come una squadra che 'ama farsi attaccare'. Il Südtirol non subisce gol in trasferta da cinque partite, si è levata di dosso l'etichetta di sorpresa del campionato e si è preparata a recitare una parte da protagonista. Ha sette punti in più del Parma e tallona un Bari che oggi se la vedrà con il Frosinone nel possibile antipasto di A. La stessa che punta il Parma senza dirlo. Neanche sottovoce. Per l'occasione Pecchia non avrà Delprato e Vazquez, squalificati. Coulibaly potrebbe sostituirlo. Nel caso la scelta ricadesse sull'argentino, autore di due assist nelle ultime tre parite, toccherà a Valenti muoversi da terzino sinistro. A centrocampo Bernabe ed Estevez potrebbero contare sulla presenza di Sohm, mentre davanti con Man e Zanimacchia ci sarà uno tra Benedyczak e Inglese, reduce da due panchine consecutive e senza gol da cinque mesi. È atteso anche Krause, in arrivo dall'Iowa: anche per lui sarà una settimana importante sul fronte stadio. Il comune aspetta il deposito del progetto definitivo.



PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Coulibaly, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Sohm; Man, Benedyczak, Zanimacchia. All: Pecchia

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Lunetta, Tait, Fiordilino, Rover; Mazzocchi; Odogwu. All: Bisoli