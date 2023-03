Parma-Südtirol 0-0 LE PAGELLE | Bernabé ci prova, Buffon poco impegnato

Le pagelle di Parma-Südtirol 0-0

Buffon 6 - Attento sulla punizione di Rover, per il resto passa il pomeriggio sotto il sole perché quelli del Südtirol non li vede mai.

Coulibaly 5,5 - Rischia il rigore con un intervento al limite dell'area. Irruento in quel caso, la ruggine di due panchine e una squalifica si fa sentire. Con un cross sbagliato coglie la parte alta della traversa. Impreciso ma con voglia.

80 Hainaut sv - Freschezza e voglia di sgroppare, mette qualche palla in area ma con scarsa precisione.

Osorio 6,5 - Si abbraccia con Odogwu come un lottatore e lo limita senza quasi mai rischiare. Ha rischiato di essere pericoloso anche in avanti, ma non è il suo.

Valenti 6,5 - Prima da centrale, quasi sempre attento. Non si sottrae al corpo a corpo e accompagna l'azione partecipando alla costruzione. Da terzino (con l'ingresso di Cobbaut scivola sull'esterno), non può avere lo stesso spunto di Ansaldi, ma si fa trovare puntualmente davanti. Sfiora il gol con una volée ribattuta dalla difesa del Südtirol.

Ansaldi 6,5 - Settanta minuti di buon livello: il Parma lo coinvolge parecchio, lui sente la fiducia dei compagni e si mette a scorrazzare a tutta fascia. Fino a quando ne ha. Poi deve arrendersi agli acciacchi, ma finché resta in campo garantisce e preoccupa la zona di destra del Südtirol.

72' Cobbaut 6 - Deve domare qualche palla alta, controlla Larrivey senza rischiare.

Bernabé 6,5 - Prima mezz'ora da centrocampista totale: calma olimpica nella gestione del pallone, controllo a seguire con il quale dribbla il primo avversario per poi lasciarsi incollato al piede il pallone penzolando a sinistra. Va al tiro più volte, ma ci arriva scarico. Cala alla distanza.

Estevez 6 - Solito fosforo abbinato a corsa e gestione.

72' Camara 6 - Entra bene, con la solita voglia. Si prende qualche fallo, si sbatte ma non trova spazio per la giocata

Sohm 5,5 - Tiene da mezzala sinistra, regge l'urto dei corazzieri di Bisoli e fa sentire la sua stazza. Ma quando deve lavorare il pallone è un problema. Non ha quasi mai la misura del passaggio.

Zanimacchia 5,5 - Primo tempo discreto, il secondo lo comincia bene ma senza particolari spunti. Toccherebbe a lui (e Man) trovare la giocata, ma c'è troppa densità anche sull'esterno, tanto che spesso viene fuori dai blocchi per trovare spazio e ragionare da lontano.

Benedyczak 5 - Viene spesso fuori dall'area a giocare per favorire i tagli degli esterni in area e gli inserimenti dei centrocampisti ma non è Vazquez. C'è poca profondità, la squadra si è abituata a giocare con el Mudo in quel ruolo. Lui dovrebbe essere più uno stoccatore ma non ha una palla buona per mostrarlo al Tardini che applaude comunque nel momento della sostituzione.

56' Inglese 5,5 - Pronti via, la punizione di Bernabé deviata dalla barriera gli concede subito un'opportunità. Non ci arriva per poco a ribadire il pallone in rete.

Man 5 - Gara a corrente alternata: buoni spunti a giocate fine a se stesse. Poche volte crea la superiorità, potenzialmente potrebbe essere il giocatore più incisivo dei 22 in campo, ma è come se alle volte lo dimenticasse, finendo per trascinarsi il pallone per troppo tempo e favorendo il rientro degli avversari.

80' Bonny sv.

Pecchia 6 - Il suo Parma manovra, resta sempre in controllo della partita senza rischiare ma non trova il gol. Come se mancasse sempre qualcosa nell'ultimo metro, ma stavolta almeno porta a casa un punto seppure continua con il digiuno di gol al Tardini: è la terza partita consecutiva senza reti in casa. Prenota un posto ai playoff, con la consapevolezza di dover correggere gli automatismi davanti.