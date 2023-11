Altro passo verso la Serie A: il Parma stende anche il Südtirol

E sono 30: trenta punti conquistati in casa da marzo. Nessuna squadra ha fatto meglio del Parma che blinda il primo posto liquidando la pratica Südtirol a cavallo dei due tempi: segnano Bonny (9’) che riassapora il gol dopo 68 giorni e Man (57’) che ci ha preso gusto invece. Il romeno ha già eguagliato lo score della sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo: è arrivato a sei gol in campionato dopo nove partite. L’anno scorso ne erano servite 28. Dennis ha già superato il suo record personale di segnature: 8 centri in undici presenze. Una media impressionante. E se per Man è il secondo gol al Tardini in questa stagione, per Bonny è il primo in assoluto nel suo stadio. Quello più importante glielo ha cancellato Orsato nel mese di giugno, contro il Cagliari. Ma ci piace pensare che facesse parte di un percorso strepitoso che Ange-Yoan sta facendo in questo campionato. Intanto Pecchia si è arrampicato in altissimo: 29 punti in 12 giornate, quasi 2,5 a partita. Un ritmo da capolista. La squadra di Pecchia è imbattuta da 12 partite (9V, 3N) di Serie B al Tardini. Con i due gol di oggi ha segnato dieci reti in più rispetto al Venezia secondo attualmente in classifica: 27. Roba da big. Il City di Guardiola, per esempio, ne ha segnati 28, il Girona in Liga 29.

Per provare ad aggirare il pullman che Bisoli ha parcheggiato davanti alla porta di Chichizola, Pecchia si è affidato al doppio centravanti. La potenza e la tecnica di Bonny a supporto del senso del gol di Colak in un 4-4-2 che copre tutto il campo e affida a Man e Begi?, non Benek, il compito di creare superiorità sugli esterni. Non sarà facile, il Südtirol fa densità, sta con due linee dietro la linea della palla e si appoggia sulle spalle larghe di Odogwu, preso in consegna da Circati che non ha certo paura di andare all’uno contro uno. Pecchia sceglie, per confezionare l’uscita palla precisa, Bernabé, e non Hernani: tocca allo spagnolo rifinire palloni nello stretto con il suo ricamo fine, e a Estevez fare la diga davanti ai quattro di difesa.

Bisoli si affida a Ciervo e non Rauti, dietro a Odogwu per raccogliere la seconda palla e rifinirla. Ma non c’è tempo per stendere i pensieri sotto gli ultimi raggi del tiepido sole del Tardini perché Broh perde palla e lo rende giocabile per Bonny che si è dimostrato svelto nel pensiero e nell’azione: il francese carica il destro e insacca da fuori alle spalle di Poluzzi. Vantaggio crociato e partita che prende un’altra piega. Non è una partita che offre tanto sul piano tecnico-tattico, si lotta a tutto campo e si cerca spazio negli spazi stretti. Il primo tempo finirà con due tiri nello specchio per parte: la differenza l’ha fatta la qualità dei crociati, riproposta anche nel secondo tempo. Pecchia cambia due interpreti e la squadra non sembra risentire, anzi: oliati i meccanismi, la squadra gira che è una bellezza e va a prendersi il doppio vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato dal Var dopo un contatto tra Bernabé e Davi. Tiro trasformato da Dennis Man, al quinto gol nelle ultime cinque di campionato, il secondo in quattro giorni. Il romeno gioca adesso con fiducia, ha la consapevolezza di essere più forte degli altri ma sa che questa forza deve metterla a disposizione della squadra. Il Parma lievita con il passare dei minuti, blinda il possesso e aumenta il fatturato. Al 70’ sono 8 i tiri in porta. Pecchia avvicina Bernabé alla porta di Poluzzi con lo spagnolo che si mette dietro a Bonny prima, e a Charpentier dopo. Il francese ha lasciato il segno in questa partita, l’ha sbloccata con un bel destro potente e preciso e si è messo in tasca gli applausi di un Tardini divertito. E che alla fine esulta per la vittoria numero nove in dodici partite. E per un altro passo deciso verso la Serie A.