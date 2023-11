Parma-Südtirol 2-0 LE PAGELLE | Difesa in controllo, Man è super

Ecco le pagelle di Parma-Südtirol 2-0

Chichizola 6 - Nessuna parata per il numero uno argentino, anzi: un'uscita a vuoto alla quale ha rimediato la difesa. Per il resto un pomeriggio da spettatore.

Delprato 6 - Partita diligente, nella quale trova pure il tempo di spingersi in avanti. Il Südtirol non punge tanto, il capitano ha tempo di affacciarsi nella metà campo avversaria e tornare. Poche sbavature.

Balogh 6 - Intervento in estirada su Merkaj, lanciato da Odogwu, provvidenziale. Per il resto, partecipa quando arriva qualche palla lunga.

Circati 6,5 - Deve prendersi cura di Odogwu, un clientaccio a queste latitudini: ma non fa una piega. Gioca da veterano e vince diversi duelli. La sua crescita continua.

Di Chiara 6 - Più coinvolto nel primo tempo, rispetto a Delprato, nel gioco offensivo del Parma che, tuttavia, spinge più centralmente che lungo gli esterni.

46' Ansaldi 6 - Partecipa con costrutto alla fase offensiva. Mette qualche palla in mezzo e garantisce la solida affidabilità.

Estevez 6,5 - Ottimo in lettura, gioca prima con Bernabé al fianco, poi con Hernani: ma non cambia niente. Solita sostanza e affidabiltà.

Bernabé 6,5 - Si guadagna il rigore con il quale il Parma chiude la partita definitivamente. Meglio sulla trequarti che in mediana, dove può liberare la sua fantasia e scatenare il suo estro.

Man 7,5 - Non c'è tanto spazio per le sue sgroppate in avanti: allora lo cerca partendo da lontano, senza dimenticarsi la fase difensiva. Due gol in quattro giorni, sei nelle ultime sei partite, Coppa Italia compresa. È andato già oltre il suo personalissimo record di segnature: otto in undici gare. È cambiato.

85' Sohm sv.

Bonny 7 - A metà tra prima punta e trequartista e pure esterno, Ange Yoan si mette a servizio della squadra e gioca per i compagni: sponde, scatti e gol. Il quarto in stagione, il secondo in campionato. Non segnava da Pisa, 68 giorni dopo il suo destro finisce ancora all'angolino per la prima gioia al Tardini. Crescita costante.

75' Charpentier sv - Un buon quarto d'ora: benzina nel motore che non fa mai male.

Begi? 5,5 - Si vede pochissimo, se non per la sua capigliatura biondo platino: pochi spazi, pochi movimenti. Esce senza lasciare traccia di sé dopo un primo tempo passato a trovare la sua zolla preferita.

46' Hernani 6,5 - Autoritario in mezzo al campo, fa sentire la sua presenza e la sua esperienza in mediana con decisione. Aiuta Estevez e la squadra ne beneficia.

Colak 6 - Poca profondità, pane per i suoi denti. È costretto a girare a largo e di sponda per i compagni. Gli manca il gol, ma aiuta Bonny con un grande movimento.

62' Benedyczak 6 - Dà brio alla manovra crociata, aiuta Pecchia a gestire il vantaggio.

Pecchia 6,5 - Alla cinquantesima partita in campionato trova la vittoria numero 26 della sua gestione. La sua cavalcata è roba da record. Primo in classifica con cinque punti di vantaggio sulla seconda, sette dalla terza. Numeri che certificano una crescita strepitosa.