Parma-Südtirol LE ULTIME | Colak più di Bonny con Benek e Man

“Ho tanti dubbi, tutti stanno bene e hanno voglia di giocare“. Così Fabio Pecchia ha introdotto l’argomento ‘formazione’ alla vigilia della sfida con il Südtirol, squadra contro la quale i crociati l’anno scorso hanno conquistato solo un punto senza segnare nessun gol in due partite. La gara di Lecce ha lasciato tante cose positive, ma anche qualcosa da rivedere. Pecchia ha parlato di atteggiamenti, situazioni che devono essere corrette. Lo avrà fatto in questi giorni, al Mutti Training Center dove, senza Osorio, avrà spostato al centro della difesa Delprato. Balogh si è riaggregato al gruppo in settimana, è in ripresa ma probabilmente partirà dalla panchina. A destra Coulibaly, a sinistra Di Chiara. In mezzo, rispetto all’ultima partita in campionato contro l’Ascoli, Pecchia avrà anche Hernani. Probabile un impiego del brasiliano al fianco di Estevez anche se serve precisione e tecnica in spazi stretti. E la scelta potrebbe ricadere su Bernabé. Davanti sembra che in questo momento non si possa fare a meno di Dennis Man, autore di cinque gol nelle ultime cinque partite. Decisivo con il suo ingresso in campo anche in Coppa Italia, il romeno dovrebbe essere affiancato da Shom in posizione di trequartista. Completa il tridente alle spalle della punta centrale, Benedyczak. Colak sfida Bonny.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Colak. All: Pecchia

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo, Tait, Peeters, Rover; Rauti; Odogwu. All: Bisoli.