Parma-Ternana LE ULTIME | Charpentier dal 1', c'è anche Benek

Il Parma vuole salutare il Tardini con una vittoria. I tre punti in casa mancano dal 5 novembre: dal 2-0 rifilato al Südtirol. Da allora sono arrivati due pareggi contro Modena e Palermo. La squadra di Fabio Pecchia vuole riprendere a marciare a ritmo sostenuto, ma davanti avrà una delle avversarie peggiori da trattare in questo momento. La Ternana di Breda è in serie positiva e, nelle ultime quattro partite giocate contro il Parma, ne ha vinte tre. Senza Hainaut, squalificato, e Ansaldi, infortunato, i crociati riabbracceranno Benek. Il polacco era rimasto a casa per la trasferta di Cosenza e dovrebbe ritrovare una maglia da titolare contro la squadra alla quale ha rifilato il primo gol italiano. Con lui il solito Man a destra e Bonny davanti. In mediana Estevez e Bernabé pronti a rompere il gioco e a uscire dai blocchi con il palleggio e la verticalità. Davanti a Chichizola Delprato, Osorio, Circati e Di Chiara, con Coulibaly possibile jolly da pescare nel mazzo durante la partita.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Charpentier. All: Pecchia

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Lucchesi; Casasola, Pyythia, Labojko, Corrado; Falletti; Di Stefano, Raimondo. All: Breda